В Курске юношу привязали к дереву, облили бензином и подожгли

В Курске 21-летнего молодого человека привязали к дереву в лесу, облили бензином и подожгли. Об этом со ссылкой на пресс-службу судебной системы региона сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в ночь на 30 июня в лесном массиве на улице Заводской. По версии следствия, трое мужчин сговорились между собой физически устранить молодого человека. Злоумышленники привязали юношу к дереву, облили его горючей жидкостью и подожгли.

Однако довести дело до конца преступникам не удалось - пострадавшему вызвали скорую помощь и госпитализировали. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемых поймали, двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Третий отправлен под домашний арест.