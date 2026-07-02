Ковальчук раскрыл, где находятся россияне из атакованного ВСУ автобуса

Россияне, находившиеся в атакованном ВСУ автобусе, который следовал по маршруту Минск – Анапа, находятся в пункте временного размещения (ПВР). Об этом сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук в мессенджере «Макс».

Он уточнил, что пострадавшим в результате инцидента водителям оказали медпомощь.

«С пассажирами в пункте временного размещения работали психологи. Было обеспечено горячее питание», — отметил Ковальчук.

По словам врио губернатора, граждан Белоруссии отвезли в Гомельскую область. При этом шестеро россиян находятся в ПВР, где созданы все необходимые условия.

2 июля украинские войска ударили при помощи беспилотного летательного аппарата по пассажирскому автобусу на погранпереходе «Красный камень» в Брянской области на границе России и Белоруссии.

Гомельский облисполком сообщил, что инцидент произошел в 11:55 по московскому времени. Пассажирский автобус, принадлежащий частному перевозчику, следовал по маршруту «Минск – Гомель – Анапа».

По данным облисполкома, в салоне находились 19 пассажиров. В результате происшествия получили ранения двое водителей, которые являются уроженцами Гомельской области Белоруссии. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.