В Дамаске из-за взрыва в кафе погибли четыре человека

По меньшей мере четыре человека погибли в результате взрыва, произошедшего недалеко от Дворца правосудия в Дамаске. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на Минздрав арабской республики.

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По его сведениям, еще 11 человек получили травмы. Пострадавшие госпитализированы.

Ранее сирийские СМИ информировали о взрыве в одном из кафе на улице Эль-Наср, расположенной неподалеку от Дворца правосудия. Согласно информации телеканала Syria TV, место происшествия оцеплено сотрудниками служб безопасности. Подробности произошедшего уточняются.