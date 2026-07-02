Найденные вещи и реакция властей: что известно о пропаже 13-летних девочек в Туве

В столице Тувы - Кызыле - продолжаются масштабные поиски двух 13-летних школьниц, пропавших вечером 1 июля. Следователи возбудили уголовные дела, рассказали «Известия».

Амина Назын и Айлана Шомбун вышли из своих домов около шести часов вечера по местному времени и обратно не вернулись. «Известия» отмечают, что обе девочки из благополучных семей, характеризуются положительно и никогда раньше не уходили без предупреждения. Родственники называют их спокойными и домашними детьми, которые много времени проводили на территории местной школы.

Родственники забили тревогу около восьми часов вечера, поскольку Амина не отвечала на телефонные звонки. Семьи девочек объединились и начали самостоятельные поиски в окрестностях. Около трех часов ночи брат Амины с друзьями сделал первую серьезную находку - у реки Енисей на камне лежали выключенные мобильные телефоны обеих школьниц.

Позже в прибрежной полосе Енисея обнаружили обувь, принадлежащую одной из девочек. У правоохранителей появилась зацепка: свидетели сообщили, что видели школьниц в на берегу реки в районе улицы Колхозной. Сейчас спасатели МЧС на лодках осматривают акваторию и проверяют береговую линию вниз по течению.

В Туве у реки Енисей пропали две 13-летние девочки

В поисках задействованы сотрудники полиции, спасательные отряды, а также добровольцы из числа местных жителей. Ситуация находится на особом контроле у руководства региональных ведомств, в поисковых мероприятиях лично участвует министр внутренних дел Тувы Юрий Завьялов.

Следственный комитет возбудил дела по статье об убийстве - это стандартная юридическая практика при исчезновении детей, позволяющая задействовать максимум ресурсов. Республиканская прокуратура начала проверку.