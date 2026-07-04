Россияне украли 330 цыплят с птицефабрики

Двое жителей Липецкой области предстанут перед судом за кражу 330 цыплят-бройлеров с одной из птицефабрик региона. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

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По данным полиции, в августе 2025 года 46-летний житель Ельца, работавший водителем-экспедитором предприятия, договорился с 37-летним жителем Воловского округа о хищении птицы. В течение августа и сентября они встречались в условленном месте, где цыплят перегружали из служебного транспорта в автомобиль сообщника.

За каждого похищенного цыпленка водитель получал по 100 рублей, а его сообщник затем продавал птицу третьим лицам. Всего с птицефабрики вывезли 330 цыплят. Остановить схему удалось после задержания мужчин с поличным.

Оба обвиняемых признали вину и полностью возместили причиненный предприятию ущерб. Уголовное дело уже направлено в суд. По статье о краже мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.