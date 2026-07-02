У берегов Греции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов греческого острова Карпатос. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение произошло к югу от острова Карпатос в 14:06 по местному времени. Очаг находился на глубине 10 км. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Два разрушительных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли на территории Венесуэлы вечером 24 июня. Они стали одними из самых сильных за более чем 100 лет. Подземные толчки ощущались в столице Каракасе и ряде штатов. Многие дома оказались разрушены, также был поврежден аэропорт имени Симона Боливара.

Спикер Национальной ассамблеи (парламента) страны Хорхе Родригес сообщил, что в результате подземных толчков не выжили 1450 человек, в больницах страны находятся 3150 человек. При этом поисково-спасательные работы продолжаются.