Трое мужчин пострадали при детонации дрона в Белгородской области

Вооружённые силы Украины атаковали беспилотником село Новая Таволжанка Шебекинского округа. Раненых доставили в Шебекинскую ЦРБ. Об этом сообщает канал оперштаба региона в мессенджере «МАКС».

В ведомстве отметили, что один мужчина получил множественные осколочные ранения спины, рук и ноги. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое. Для дальнейшего лечения он будет переведён в областную клиническую больницу. Двое других пострадавших получили осколочные ранения.

После оказания медицинской помощи их отпустили на амбулаторное лечение.