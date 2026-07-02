Осужденный неонацист из Петербурга заявил о раскаянии после 16 лет в колонии

Один из лидеров неонацистской группировки "Невоград" (признана экстремистской и запрещена в РФ) Герман Венгервельд, осужденный в 2014 году на 23,5 года лишения свободы, заявил журналистам, что лишь по прошествии многих лет осознал тяжесть своих преступлений и то, как увлечение экстремистской идеологией разрушило его жизнь.

"Я и мои товарищи насовершали кучу страшных преступлений - в том числе, к сожалению, с необратимыми последствиями - поскольку погибли люди. Если во время следствия и суда я продолжал, несмотря ни на что, думать, что я прав, то сейчас - я отбываю наказание 17-й год - пришло отрезвление, осознание, что все те деяния, которые я совершил, являются страшными", - сказал Венгервельд.

По словам осужденного, он рос в благополучной семье, окончил 11 классов школы, после чего поступил в университет и обучался на программиста. Молодой человек занимался спортом и всерьез увлекался музыкой - писал собственные сочинения, выступал с концертами, но в какой-то момент стал скинхедом и в итоге совершил ряд тяжких преступлений на почве ненависти и вражды. По освобождении из колонии он, по его словам, намерен вести "исключительно законопослушный образ жизни" и поступить в консерваторию на композиторский факультет.

В июне 2014 года Санкт-Петербургский городской суд признал Венгервельда и еще восьмерых участников группировки "Невоград" виновными в нападениях и убийствах мигрантов и бездомных в 2009-2010 годах. Венгервельд был приговорен к 23 годам 6 месяцам колонии особого режима за умышленное убийство двух человек с особой жестокостью, незаконное изготовление и хранение взрывчатых веществ, а также хулиганство с применением оружия.