Девушку публично избили плетью до потери сознания за поцелуй в TikTok

В индонезийском городе Банда-Ачех 22-летнюю девушку и ее 25-летнего партнера публично наказали ударами плетью после того, как их признали виновными в нарушении норм исламского права. Как сообщает CNN Indonesia, поводом стала трансляция в TikTok, во время которой пара целовалась в автомобиле.

Суд признал молодых людей виновными в нарушении статьи 25 закона провинции Ачех о шариатском уголовном праве и приговорил каждого к 21 удару плетью. Во время исполнения наказания девушка несколько раз просила сделать паузу из-за боли, а после последнего удара потеряла сознание примерно на две минуты. В чувство ее привели врачи, находившиеся на месте.

По словам главы муниципальной полиции шариата Банда-Ачеха Мухаммада Ризала, пару задержали еще в марте после сообщений местных жителей, которых возмутила их прямая трансляция с контентом, признанным непристойным. В качестве доказательств были использованы запись эфира и свидетельские показания.

Иранскую певицу приговорили к порке плетью

После этого полиция шариата усилила мониторинг социальных сетей. Ведомство создало специальную группу, которая регулярно отслеживает прямые эфиры в TikTok и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на предмет возможных нарушений норм шариата. По словам Ризала, при обнаружении нарушений сотрудники будут проводить проверки, если для этого имеются свидетели и достаточная доказательная база.