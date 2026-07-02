Зарезавшая мужчину россиянка избежала тюрьмы по одной причине

В городе Урай (Ханты-Мансийский автономный округ) вынесен приговор местной жительнице, которая обвинялась в причинении смерти знакомому мужчине. Суд принял решение не отправлять женщину в колонию, ограничившись мягким наказанием, поскольку инцидент был признан результатом самообороны, хотя и с превышением допустимых границ. Соответствующая информация опубликована в официальной картотеке судебных дел.

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Согласно постановлению суда, подсудимая признана виновной по части 1 статьи 108 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает ответственность за убийство, совершённое при превышении мер, необходимых для защиты от посягательства. Ей назначено наказание в виде исправительных работ сроком на один год. При этом из её заработка будет удерживаться 5% в пользу государства. Таким образом, реальное лишение свободы заменено принудительным трудом с вычетом части дохода.

Обстоятельства трагедии разворачивались в ходе совместного распития спиртных напитков. Между женщиной и её знакомым внезапно вспыхнула ссора, переросшая в физическую агрессию со стороны мужчины. Он начал избивать её, применяя грубую силу. В какой-то момент, когда угроза обвиняемая схватила оказавшийся под рукой кухонный нож, чтобы остановить нападение.

Однако удар, нанесённый в область бедра, оказался роковым. Лезвие повредило крупную артерию, и мужчина скончался на месте происшествия от острой кровопотери. Медицинские эксперты подтвердили, что повреждение было смертельным, а следствие признало, что изначально у женщины были основания опасаться за свою жизнь.

Суд учёл все смягчающие обстоятельства: отсутствие предварительного умысла, аморальное поведение погибшего, послужившее поводом для конфликта, и раскаяние подсудимой.