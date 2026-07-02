Дрон ВСУ ударил по пассажирскому автобусу Минск-Анапа

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по пассажирскому автобусу Минск-Анапа. Пострадали два человека, пишет Telegram-канал Mash.

«ВСУ атаковали дроном пассажирский автобус Минск-Анапа на погранпереходе «Красный камень» в Брянской области на границе России и Беларуси», — сказано в посте.

По данным канала, в автобусе было 12 пассажиров и два водителя, пострадали два человека. Погранпереход сейчас закрыт, образовалась пробка, следует из сообщения.

Официальных комментариев по поводу случившегося на момент публикации нет.