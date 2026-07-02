В Крыму будут судить работавшую на СБУ жительницу Луганска

Жительницу Луганска, работавшую на украинские спецслужбы, будут судить в Крыму. Её обвиняют в государственной измене.

Об этом проинформировали в пресс-службе прокуратуры Республики Крым. Там отметили, что 59-летняя женщина в мае прошлого года была завербована сотрудниками СБУ.

«Приехав в Алушту с целью отдыха, женщина была задержана сотрудниками Управления ФСБ России по Республики Крым и городу Севастополю», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось о жительнице Хабаровска, которую приговорили к 14 годам колонии по делу о госизмене.