В Пакистане при ливневых дождях погибли не менее 14 человек

По меньшей мере 14 человек погибли, несколько десятков получили травмы из-за ливневых дождей и вызванных ими инцидентов на территории Пакистана. Об этом сообщил телеканал Dunya News.

По его информации, непогода вызвала масштабные разрушения и привела к жертвам среди населения нескольких регионов страны. В частности, в провинции Хайбер-Пахтунхва на озере Сайфулла перевернулась лодка с туристами, погибли шесть человек. Обрушение стен и крыш жилых построек в Пенджабе привело к гибели трех человек. Еще несколько человек погибли от ударов молнии.

Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями исламской республики предупредило о риске наводнений из-за критического повышения уровня воды в ледниковых озерах и реках горных районов страны.

В Пакистане начался сезон муссонов. Обычно он длится до сентября, принося обильные дожди, которые жизненно важны для сельского хозяйства, но часто приводят к паводкам и другим природным катастрофам.