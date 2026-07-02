Российские туристы подверглись нападению в баре в Молдавии

Инцидент с участием российского туриста и его друзей произошёл в одном из популярных заведений Молдавии, который часто посещают иностранные гости. Компания из России столкнулась с крайне низким уровнем обслуживания. Официанты подолгу не обращали внимания на клиентов, а заказы доставлялись с большими задержками. Однако кульминацией стали непристойные действия руководства, пишет портал База.

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По словам пострадавших, директор заведения вывел одну из подруг компании из курилки в VIP‑зону, где начал задавать ей откровенно пошлые вопросы, требуя оценить по десятибалльной шкале собственную сексуальность. Такое поведение возмутило всю группу, и они решили выразить своё недовольство публично, оставив разгромный отзыв на сайте паба.

Реакция администрации последовала незамедлительно. Сначала директор потребовал от недовольных гостей немедленно покинуть помещение, а затем вернулся к их столику уже с перцовым баллончиком. Не говоря ни слова, он распылил едкий газ в лицо всей компании. Пока мужчины и женщины пытались справиться с острой болью и жжением в глазах, на них напали и жестоко избили.

Финал вечера оказался печальным. Всех потерпевших пришлось госпитализировать. У россиянина врачи диагностировали гематому и перелом пальца стопы, а его супруга и друзья получили химические ожоги кожи лица и роговицы глаз различной степени тяжести. Нападавшие скрылись с места происшествия, оставив жертв в беспомощном состоянии.

В настоящий момент пострадавшая компания уже обратилась в местную полицию с официальным заявлением. Правоохранители начали проверку инцидента, а сам паб временно приостановил работу до выяснения обстоятельств. Туристы настаивают на привлечении как директора, так и его сообщников к ответственности за хулиганство и причинение тяжкого вреда здоровью.