Сотрудники МВД России пресекли деятельность крупного синдиката наркопроизводителей и наркоторговцев

«Оперативниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Республики Башкортостан, Краснодарского и Ставропольского краев, Иркутской, Новосибирской, Самарской, Рязанской и Магаданской областей и сотрудниками Следственного департамента МВД России пресечена деятельность преступного сообщества. Задержаны 27 фигурантов, которые подозреваются в более чем 30 наркопреступлениях. Предварительно установлено, что злоумышленники организовали полный цикл незаконного оборота синтетических наркотиков. Запрещенные вещества производились сетью подпольных лабораторий, доставлялись крупнооптовыми партиями в регионы России и сбывались через магазины в теневом сегменте Интернета.Полицейскими изъято более 150 кг различных наркотических средств, что составляет порядка 400 тысяч разовых доз, а также свыше 300 кг прекурсоров. Стоимость выведенных из незаконного оборота веществ по ценам черного рынка превышает 1 млрд рублей.Следователем Следственного департамента МВД России расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30, 228.1 и 210 УК РФ. Максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк Скачать видео