Ростовчанин украл потерянный москвичом кошелек со 150 тысячами рублей

Москвич потерял кошелек, в котором находилось 150 тысяч рублей, на Михалковской улице в Москве. Его подобрал житель Ростовской области и оставил себе. Об этом в четверг, 2 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

— Благодаря камерам видеонаблюдения полицейские установили, что молодой человек обронил кошелек во время поездки на самокате на Михалковской улице. Проходивший позже мужчина заметил упавший аксессуар и забрал его себе, после чего скрылся, — рассказали на сайте ведомства.

Правоохранители задержали подозреваемого. Мужчина не успел потратить деньги — их вернули москвичу. В отношении жителя Ростовской области завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

Ранее 46-летний мужчина потерял сумку с 830 тысячами рублей, банковскими картами и личными вещами около магазина на Варшавском шоссе в Москве. Ее присвоила себе женщина. Она не сообщила о находке в полицию и даже успела поотратить часть денег до того, как ее задержали. В отношении злоумышленницы завели уголовное дело.