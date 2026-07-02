Подросток, задержанный за поджог трансформатора на железной дороге, объяснил свой поступок

Стали известные новые детали террористического акта на Ярославском направлении Московской железной дороги, где 17-летний подросток поджег трансформаторную подстанцию.

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Как стало известно «МК», молодой человек — житель подмосковных Мытищ, в этом году закончил 8-й класс. Некоторое время назад через Telegram с ним связалась девушка, которая якобы хотела познакомиться. Подросток не проявлял активности, однако девица была настойчива и попросила парня скинуть свою геолокацию. Он отправил незнакомке координаты леса, неподалеку от которого находился. Сразу же после этого школьнику прислали видео с изображением человека в камуфляжной форме. Незнакомец представился бойцом Вооруженных сил Украины, поблагодарил за геолокацию и заявил, что сейчас отправит по указанным координатам своих «птичек».

Вслед за «бойцом» с молодым человеком связались сотрудники правоохранительных органов. Они потребовали, чтобы юноша поджег релейный шкаф на железнодорожном перегоне Челюскинская — Тарасовская, угрожая в противном случае задержать всю семью.

По информации старшего помощника руководителя Западного СУ СКР на транспорте Лилии Латыповой, проводятся следственные действия, направленные на выявление лиц, склонивших подростка к противоправному поведению.