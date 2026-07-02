Суд заочно арестовал журналистку Зольникову

Тушинский суд Москвы арестовал заочно журналистку издания Meduza (признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией) Анастасию Зольникову. Ее обвиняют в участии в деятельности нежелательной организации, заявили в пресс-службе суда.

© Москва 24

Выбранная мера пресечения – один месяц под стражей "с момента передачи ее правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ либо с момента задержания на территории Российской Федерации".

Представители суда добавили, что журналистку обвиняют в участии в деятельности организации, которую признали нежелательной на территории РФ.

Ранее в Москве арестовали журналиста и исполнительного редактора "Новой газеты" Олега Ролдугина по делу о незаконном использовании персональных данных. В апреле в редакции прошли обыски.

Газету проверяли на связь с "Новой газетой Европа" (признана в РФ нежелательной организацией) и "Антивоенным комитетом России" (организация признана в РФ террористической).

В июне Ролдугину изменили меру пресечения. Его перевели из СИЗО под домашний арест.