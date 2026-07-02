Суд в Москве вынес приговор 12 организаторам хостелов для нелегальных мигрантов

Участники преступной группы получили от 8 до 17 лет заключения. Они поставили на миграционный учёт почти 100 тысяч иностранцев, сообщили ТАСС в столичном управлении СКР.

«Трое обвиняемых лишены специальных званий полиции и права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий, сроком на два года», — добавили в ведомстве.

Там пояснили, что фигуранты дела организовали противоправную схему работы хостелов в Москве и области с 2018 по 2022 год. Они получили незаконный доход в размере не менее 420 млн рублей.