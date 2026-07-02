Пропавших в Туве девочек характеризуют положительно

Девочки, пропавшие накануне в Туве, характеризуются положительно, на учетах не состоят. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Тувы.

"Девочки характеризуются положительно. Ранее из дома не уходили. На учетах не состоят", - сообщили в прокуратуре.

Девочки исчезли вечером 1 июля, они ушли из дома на прогулку и не вернулись. Их ищет полиция, сотрудники МЧС. Работают водолазы. На берегу Енисея были найдены телефоны детей.

Возбуждено уголовное дело. Прокуратура организовала проверку.