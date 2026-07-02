Любовница украла 500 тысяч у пенсионера в обмороке и вызвала скорую

В одном из населённых пунктов Ингушетии произошёл инцидент, фигуранткой которого местная жительница. По данным телеграм-канала Mash Gor, пожилой мужчина лишился крупной суммы наличных после того, как пригласил к себе домой женщину, с которой познакомился накануне.

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Знакомство состоялось во время застолья у соседей, где пенсионер и обратил внимание на свою будущую гостью. Он позвал её к себе выпить чаю, однако в квартире самочувствие хозяина резко ухудшилось – он потерял сознание и не мог контролировать происходящее.

Воспользовавшись беспомощным состоянием мужчины, посетительница обыскала жилище и обнаружила сбережения. Она забрала из дома 500 000 рублей наличными и покинула квартиру, но перед уходом всё же набрала номер экстренной службы, чтобы вызвать медиков для пострадавшего.

Как выяснилось позже, похищенные средства не были припрятаны – женщина успела потратить их до того, как её задержали. В основном покупала предметы гардероба и бытовую электронику.

Правоохранители установили личность подозреваемой и предъявили обвинение. В ходе разбирательства фигурантка полностью признала свою вину, однако суд счёл возможным не назначать реальное лишение свободы – приговор предусматривал условное наказание.