Женщину будут судить в Москве за обман жены участника СВО и еще шести граждан

В суд направлено уголовное дело о мошенничестве, возбужденное после обращения супруги участника специальной военной операции (СВО) на личном приеме к прокурору Москвы Максиму Жуку. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

«Черемушкинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летней жительницы столицы. Она обвиняется по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Установлено, что обвиняемая обманным путем похитила более 100 тыс. руб. у супруги участника специальной военной операции. Уголовное дело возбуждено после обращения потерпевшей к прокурору Москвы Максиму Жуку и отмены решения об отказе в возбуждения уголовного дела, принятого ранее по заявлению женщины», – сказали в ведомстве.

В ходе следствия выяснилось, что обвиняемая причастна к еще шести случаям мошенничества в отношении других граждан. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.