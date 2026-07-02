Иностранца задержали в российском аэропорту с багажом тестостерона

Гражданина Турции задержали в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково с багажом тестостерона. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Петербург».

Уточняется, что 60-летний иностранец прилетел из Стамбула. Таможенники остановили его для досмотра в аэропорту и обнаружили в ручной клади пять коробок с 36 ампулами и четырьмя флаконами тестостерона.

Турок попытался убедить сотрудников таможни, что препарат необходим ему для занятий спортом, но не смог предоставить рецепт. В итоге его задержали, было возбуждено уголовное дело.

Ранее пассажира рейса из Дубая задержали в российском аэропорту с запчастью для самолета. В его багаже лежал металлический предмет прямоугольной формы с экраном и тремя округлыми кнопками, имеющий следы износа.