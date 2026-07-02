В Хабаровске девушку осудили за государственную измену и поджоги

Хабаровчанку приговорили к 14 годам лишения свободы за государственную измену, поджоги и легализацию денег. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.

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"Хабаровским краевым судом осуждена 20-летняя хабаровчанка за совершение ею в период с мая по июнь 2025 года на территории Хабаровского края государственной измены, диверсий в виде поджогов оборудования на объектах транспортной инфраструктуры и средств связи, а также за легализацию денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений. Судом в отношении осужденной постановлен обвинительный приговор и, с учетом рассмотрения уголовного дела в особом порядке, наличия ряда смягчающих и отягчающего наказание обстоятельств, данных о личности виновной, ей по совокупности ст. 275 (государственная измена), ч. 1 ст. 281 (диверсия), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 281 (покушение на диверсию) и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств и другого имущества) назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы сроком на один год и в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что обвиняемая полностью признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве с органами предварительного следствия. С осужденной взыскали сумму материального ущерба, а также обратили в доход государства денежные средства и криптовалюту.