В Таиланде при наезде автомобиля погибли восемь монахов

Восемь буддийских монахов погибли, еще 13 получили тяжелые травмы в результате наезда автомобиля в провинции Мукдахан на северо-востоке королевства. Об этом сообщила газета Khaosod.

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По данным полиции, инцидент произошел в четверг в районе Бан На Си Нуан (округ Мыанг). Прибывшие на место происшествия спасатели и медики обнаружили пострадавших на проезжей части и обочине дороги. Пять монахов умерли на месте, еще трое позже умерли от полученных травм.

По предварительным данным следствия, за рулем пикапа находился несовершеннолетний.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать обстоятельства и причины трагедии.