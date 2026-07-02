Суд в Хабаровске дал 14 лет колонии местной жительнице по делу о госизмене

Хабаровский краевой суд приговорил к 14 годам лишения свободы 20-летнюю местную жительницу за совершение государственной измены и диверсий.

Об этом проинформировали в объединённой пресс-службе судов Хабаровского края. Там отметили, что с осуждённой также взыскали сумму материального ущерба. Кроме того, её оштрафовали на 50 тыс. рублей.

В пресс-службе уточнили, что отбывать наказание осуждённой предстоит в исправительной колонии общего режима.

Ранее сообщалось о жительнице Новокузнецка, которой дали шесть лет колонии за радикальные высказывания в интернете.