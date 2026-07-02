В Туве у реки Енисей пропали две 13-летние девочки

Сотрудники полиции Кызыла ведут поиски двух девочек 2013 года рождения, которые вечером 1 июля вышли из дома и не вернулись. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Республике Тыва. По данным правоохранителей, в день своего исчезновения девочки могли находиться на берегу реки Енисей.

«Поисковые мероприятия продолжаются», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось об исчезновении в Московской области актёра театра и кино Александра Высоковского. Позднее стало известно об обнаружении его тела в реке Оке.