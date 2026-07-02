ФСБ показала видео задержания в Крыму двоих агентов Киева

Центр общественных связей ФСБ России показал кадры задержания в Крыму двух россиян - агентов военной разведки Украины, собиравших данные о дислокации Вооруженных сил РФ на полуострове и передвижении железнодорожных составов по Крымскому мосту.

На видео один из злоумышлеников признается, что он с подельником собирал и пересылал куратору через Telegram информацию о дислокации на Крымском полуострове объектов ВС РФ и критически важной инфраструктуры. Они получили от куратора через схрон компоненты для сборки радиоуправляемого самодельного взрывного устройства с массой взрывчатого вещества более 3 кг, которые были изъяты у них в ходе обыска.

Следственный отдел УФСБ по Республике Крым и Севастополю в отношении фигурантов завел уголовные дела по ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ст. 275 (государственная измена) УК РФ. Их заключили под стражу.