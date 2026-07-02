СМИ узнали, носит ли смерть актера Высоковского криминальный характер

Смерть 62-летнего актера Александра Высоковского в Московской области не носит криминального характера.

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Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Смерть актера была не криминальной, это несчастный случай", - сказал собеседник агентства.

Названа причина смерти актера из "Бригады" Александра Высоковского

Ранее сообщалось, что тело Высоковского нашли в реке Оке. По версии следствия, мужчина был на рыбалке в районе Пущинской косы вместе с сыном, он отошел вдоль течения и не вернулся. По данному факту возбуждено уголовное дело для установления всех обстоятельств случившегося.