СМИ узнали, носит ли смерть актера Высоковского криминальный характер

Смерть 62-летнего актера Александра Высоковского в Московской области не носит криминального характера.
Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
"Смерть актера была не криминальной, это несчастный случай", - сказал собеседник агентства.
Названа причина смерти актера из "Бригады" Александра Высоковского
Ранее сообщалось, что тело Высоковского нашли в реке Оке. По версии следствия, мужчина был на рыбалке в районе Пущинской косы вместе с сыном, он отошел вдоль течения и не вернулся. По данному факту возбуждено уголовное дело для установления всех обстоятельств случившегося.