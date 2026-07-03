Выросло число погибших при землетрясении в Венесуэле

Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что число жертв землетрясения в стране достигло 2595 человек, а количество раненых - 12 400.

Стихийное бедствие произошло вечером 24 июня: были зафиксированы две серии толчков магнитудой 7,2 и 7,5 в 16 км от города Морон и 24 км от Сан-Фелипе. Полностью разрушены 189 зданий, наиболее тяжёлая ситуация сложилась в штате Ла-Гуайра.

Это землетрясение стало сильнейшим в Венесуэле за последние 126 лет.

Ранее сообщалось, что в Венесуэле из-под завалов спустя 8 дней спасли 43-летнего мужчину.