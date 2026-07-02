Пентагон задействовал около двух тысяч военных для помощи Венесуэле

Глава Южного командования Вооружённых сил США генерал Фрэнсис Донован сообщил, что Пентагон задействовал около двух тысяч военнослужащих для помощи Венесуэле, пострадавшей от разрушительных землетрясений.

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По его словам, американские силы задействованы на суше, в воздухе и на море вокруг Венесуэлы, ежедневно участвуя в поисково-спасательных операциях и доставке необходимых припасов. Ранее сообщалось, что более 900 военных были направлены непосредственно в Венесуэлу, а ещё 800 размещены в Пуэрто-Рико и Кюрасао.

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Генерал подчеркнул, что помощь будет продолжаться до полного завершения работ.

По последним данным, жертвами двух землетрясений 24 июня стали 2295 человек, более 11,2 тысячи ранены, из-под завалов спасены 6461 человек, около 30 тысяч пострадавших находятся во временных убежищах.

Ранее сообщалось, что более 80 тыс. семей получили гуманитарную помощь в Венесуэле после землетрясения.