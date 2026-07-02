Телефоны пропавших в Туве девочек найдены на берегу Енисея

Сотовые телефоны двух пропавших в Туве девочек были обнаружены на берегу реки Енисей, недалеко от их мест жительства в Кызыле. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

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В настоящее время сотрудники Тувинского поисково-спасательного отряда проверяют с помощью трех единиц техники, включая плавательные средства, акваторию и прибрежную зону реки вниз по течению от места происшествия.

Две 13-летние девочки пропали в Кызыле 1 июля. Они вышли из своих домов, которые расположены на улице Буренской и Листвянка, но не вернулись. При этом ранее девочки никогда не уходили, не предупредив об этом родителей.

В связи с исчезновением детей были организованы поиски. Во время данных мероприятий правоохранителям поступила информация, что несовершеннолетние могли быть на берегу Енисея. Кроме того, выяснилось, что чаще всего девочки находились в школе № 12.