Поиски пропавших в Кызыле 13-летних девочек продолжались всю ночь

Поиски двух 13-летних девочек, которые пропали вечером во вторник, 1 июля, в Кызыле, продолжались всю ночь. Во время мероприятий участники поисков прошли около 30 километров от места, где обнаружили телефоны пропавших. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

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— За ночь прошли около 30 километров, начиная от места оставления телефонов до ориентировочно горы Боом. Поисковые мероприятия продолжались всю ночь. Сейчас снова собираются группы, будут также продолжать поиски. Дальше вниз по течению, скорее всего, пойдут, — говорится в сообщении.

Участники поисков рассказали, что девочки могли уйти из дома тайно. При этом ранее они никогда не совершали таких поступков, передает РИА Новости.

2 июля в Следственном комитете России сообщили, что обувь одной из пропавших в Кызыле девочек нашли на берегу Енисея — в 400 метрах от предполагаемого места исчезновения несовершеннолетних.

1 июля 14-летняя девочка погибла при опрокидывании лодки в Чердынском муниципальном округе Пермского края. Тело ребенка нашли вблизи села Серегово, его извлекли из воды сотрудники МКУ «Чердынская городская служба спасения».