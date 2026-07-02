Поиски пропавшего вертолета продолжаются в Приморье

В Тернейском округе Приморского края продолжаются поиски пропавшего еще 21 июня вертолета "Robinson R44", который проводил мониторинг лесопожарной обстановки и перестал выходить на связь. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

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На воздушном судне находилось два человека - женщины-пилота и оператор. При этом аварийный маяк не сработал.

Площадь поиска была сужена до квадрата примерно 30 на 30 километров. В этом районе зафиксированы сигналы с телефонов экипажа. Кроме того, спасатели получили дополнительную информацию от местного охотника.

Дальневосточное МТУ Росавиации приняло решение направить вертолет Ми-8 МЧС России с экипажем спасателей из Хабаровска для проведения авиаразведки. Одновременно из села Амгу вылетел еще один вертолет, принадлежащий авиакомпании "Гранат".

Наземные поисковые операции продолжаются, в них участвуют спасатели краевой поисково-спасательной службы, десантники и парашютисты, представляющие КГБУ "Приморская авиабаза". В общей сложности в поисках задействованы 71 человек.

Важно отметить, что все поисковые мероприятия координируются Росавиацией и проходят в сложных условиях гористой местности с труднопроходимыми участками.