Как мошенники используют фальшивый ChatGPT для кражи денег

Искусственный интеллект стал мощным орудием киберпреступников. Особую опасность представляют поддельные приложения под видом ChatGPT - они не только выманивают средства, но и полностью захватывают управление смартфоном. Жертва может лишиться сбережений, а также получить внушительные кредиты или стать учредителем фирм для сомнительных финансовых операций.

Кража под предлогом обработки фото

- Я решила оживить снимок дочери и ее одноклассников с помощью нейросетей. На телефоне через браузер "Яндекс" перешла на один из сайтов, загрузила фотографию. Снимок действительно "ожил", но, когда я скачала результат на смартфон, вместо изображения на главном экране появилась черная заставка с логотипом Android и сообщением об обновлении операционной системы. Остановить процесс не удалось - помогла только полная перезагрузка. После нее открылось приложение Т-Банка, а затем пришло push-уведомление о списании 91 250 рублей. Я тут же заблокировала карту. Мошенники предприняли еще две попытки списать средства, но получили отказ, - поделилась ростовчанка Марина. Г. (данные пострадавшей есть в распоряжении редакции. - Н.Г).

Однако на этом злоключения не закончились. На экране премиального гаджета появился ярлык "MP4", после чего телефон вошел в режим бесконечного обновления системы.

- К счастью, под рукой оказался старый смартфон. С его помощью я узнала, что мошенники пытаются оформить кредиты на мое имя в других банках. Все происходило за считаные минуты. Чтобы остановить злоумышленников, я сбросила зараженное устройство до заводских настроек. Вредоносная программа удалена, деньги спасены, но теперь найти виртуальные следы преступников, как сообщили в полиции, невозможно. Кроме того, несколько часов ушло на заморозку счетов в других банках. Меня удивило, что финансовые учреждения готовы выдавать кредиты без перепроверки данных, - пожаловалась девушка.

Как законопослушный гражданин, пострадавшая сразу обратилась в полицию и службу безопасности банка. Там ей ответили: "Здравствуйте, Марина. Вернуть деньги за операцию не получится, потому что она была совершена в личном кабинете или приложении. Доступ туда должен быть только у вас, поэтому такие операции считаются проведенными с вашего согласия". А в МВД по факту хищения средств возбудили уголовное дело.

Высокие технологии на службе жуликов

С использованием нейросетей для кражи денег и конфиденциальных данных донские полицейские столкнулись еще в прошлом году. Аферисты научились подделывать голоса и лица руководителей компаний и родственников.

В особо опасных случаях применяют "фейк-аватар" - полностью цифровую копию человека, которая самостоятельно ведет диалог и подстраивается под жертву. Кроме того, мошенники рассылают ссылки на скачивание "эксклюзивной версии" нейросети через мессенджеры, СМС и электронную почту. Жертве обещают бесплатную подписку или бонусы. Однако вместо полезного приложения пользователь устанавливает шпионскую программу. Особую опасность представляет вредоносный троян Drama RAT для Android.

Он распространяется в мессенджерах, СМС и по электронной почте. После установки программа запрашивает доступ к специальным возможностям телефона - и получает полный контроль: читает экран, перехватывает пароли из банковских приложений и может полностью заблокировать устройство, требуя PIN-код.

В особо опасных случаях применяют "фейк-аватар" - цифровую копию человека, которая ведет диалог и подстраивается под жертву

"В случае с Мариной Г. нейросетевые функции не использовались. Злоумышленники применили вредоносное ПО для неправомерного доступа к конфиденциальной информации и памяти устройства. По данным на 2025 год, в Ростовской области зарегистрировано семь мошенничеств с применением технологий искусственного интеллекта, а в 2026 году - ни одного", - прокомментировали дело в пресс-службе Управления МВД России по Ростовской области.

Сейчас на Дону большинство аферистов действуют известными методами: звонят гражданам, представляясь сотрудниками госорганов, банков, сотовых операторов или полиции. Мошенники вынуждают перевести средства на "безопасный счет".

С начала 2026 года на территории Ростовской области зарегистрировано 3952 преступления в сфере информационно-коммуникационных технологий. Общая сумма ущерба составила 750 миллионов рублей.

Простые правила

Сотрудники уголовного розыска отметили: ИИ-ассистенты уже встроены в приложения, браузеры и операционные системы. Они анализируют большие объемы персональных данных пользователя. При этом многие генеративные чат-боты работают на технических платформах иностранных государств, которые не проверяют их на наличие вредоносного кода, что делает использование таких сервисов потенциально небезопасным.

"При работе с искусственным интеллектом прежде всего не стоит отправлять для обработки конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные, банковские реквизиты, сведения о личной жизни. Также необходимо в "Настройках" проверять, какие данные передаются устройством для функционирования нейросети", - посоветовали в МВД.

Ключевой вопрос

Что делать пострадавшим, если банк отказывается возвращать деньги

Владислав Махмудов, представитель общероссийского движения "Гражданский комитет России по Ростовской области", адвокат:

- Многие боятся бороться с банком из-за стереотипа: "Я маленький человек, а банк - огромная система". Это ложное убеждение. Банк - всего лишь юридическое лицо, действующее по закону. А закон чаще всего на вашей стороне.

Статья 854 ГК РФ гласит: списание со счета производится только по распоряжению клиента. Не давали распоряжения - списание незаконно. Федеральный закон N 161-ФЗ обязывает банк возместить всю сумму, если вы уведомили его об утрате карты в тот же день. Если вы заявили в полицию о взломе, - у вас есть главный козырь: операцию совершали не вы.

Смените позицию: не жертва, а управляющий ситуацией. Направьте в банк письменную претензию под отметку или ценным письмом. Требуйте признать операцию незаконной и вернуть деньги. Срок ответа - 30 дней. Молчание приравнивается к отказу.

Параллельно жалуйтесь в Банк России через интернет-приемную. Если деньги не вернули, - идите в мировой суд по месту жительства. Госпошлину при цене иска до 100 тысяч рублей платить не надо. В иске ссылайтесь на закон о защите прав потребителей. Приложите заявление в полицию и справку о возбуждении уголовного дела. Судебная практика 2024-2025 годов показывает: суды на стороне клиента, если он вовремя заявил о мошенничестве. Банк обязан защищать ваши средства - это его риски.

Если мошенники оформили на вас кредит, - это статья 159.3 УК РФ. Вы не обязаны его платить. Это долг преступников, а не ваш.