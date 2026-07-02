В Киеве загорелись два пятизвездочных отеля

В центре Киева после удара загорелись два два пятизвездочных отеля на бульваре Шевченко — CityHotel Residence и Premier Palace, сообщают местные паблики.
По предварительным данным, в результате атаки загорелась крыша гостиницы CityHotel Residence в центре Киева. По данным Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Жители города спустились в метро и другие укрытия в ожидании возможного обстрела.
Ранее в центре Киева после прилета разгорелся пожар. Падение обломков произошло в Деснянском и Шевченковском районах.