В Великобритании при стрельбе возле мечети пострадал подросток
В Бирмингеме при стрельбе возле мечети пострадал 16-летний подросток, сообщает Sky News.
«Подросток получил огнестрельные ранения, которые могут представлять угрозу для жизни, после стрельбы возле мечети в Бирмингеме», — говорится в публикации.
Следователи считают, что инцидент не имеет отношения непосредственно к мечети. Ведётся расследование. О задержании подозреваемых не сообщалось.
В июне в городах Великобритании прошли массовые антииммигрантские протесты после нападения выходца из Судана с ножом на прохожего в Белфасте.