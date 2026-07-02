В Великобритании при стрельбе возле мечети пострадал подросток

В Бирмингеме при стрельбе возле мечети пострадал 16-летний подросток, сообщает Sky News.

«Подросток получил огнестрельные ранения, которые могут представлять угрозу для жизни, после стрельбы возле мечети в Бирмингеме», — говорится в публикации.

Следователи считают, что инцидент не имеет отношения непосредственно к мечети. Ведётся расследование. О задержании подозреваемых не сообщалось.

В июне в городах Великобритании прошли массовые антииммигрантские протесты после нападения выходца из Судана с ножом на прохожего в Белфасте.