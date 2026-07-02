В Краснодаре няню обвинили в съемке порнографии с двухлетним ребёнком

В Краснодаре идёт проверка по заявлению местной жительницы, которая подозревает няню в противоправных действиях в отношении своей двухлетней дочери.

По словам матери, поначалу няня не вызывала подозрений и добросовестно выполняла обязанности. Тревогу женщина начала бить, когда ребёнок стал рассказывать необычные вещи, передаёт Telegram-канал «Краснодар и край».

Как утверждает заявительница, няня без её согласия увозила девочку в другой микрорайон. Там они встречались с неизвестным мужчиной, которого ребёнок называл «каким-то дядей».

Женщина также утверждает, что няня и мужчина демонстрировали девочке непристойные материалы, заставляли повторять увиденное, а происходящее снимали на видео.

10 лет тюрьмы грозит нижегородцу за распространение детского порно

Сейчас сотрудники правоохранительных органов разбираются в этой ситуации. Официальных комментариев и данных о результатах проверки пока не поступало.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», 57-летнего жителя Владивостока задержали по подозрению в распространении детской порнографии.