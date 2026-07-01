Арестованные за вылазку на Эмпайр-стейт-билдинг руферы оказались русскими

Арестованные за вылазку на знаменитый небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг руферы оказались русскими. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По информации издания, арестованными оказались известные экстремалы Ангела Николау и Ваня Биркус. Пара прославилась тем, что покоряет самые высокие здания в мире — ранее Netflix даже снял о них документальный фильм.

Отмечается, что ради своего хобби пара часто рискует не только жизнью, но и проблемами с законом. К примеру, для подъема на 678-метровую башню Мердека в Малайзии Николау и Биркус около 30 часов скрывались от охраны внутри постройки.

Напомним, что ранее Биркус сделал предложение Николау на шпиле Эмпайр-стейт-билдинг. После этого пару задержали.