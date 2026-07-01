Пострадавшая при взрыве в Монако женщина лишилась обеих ног

Женщиной, пострадавшей в результате взрыва в Монако, предположительно, оказалась дочь бывшего заместителя прокурора Днепропетровской области Анна Насобина. По информации Nice Matin, ей ампутировали обе ноги.

© Соцсети

Несмотря на проведенную операцию, она по-прежнему остается в критическом состоянии, говорится в материале.

Семья украинского бизнесмена Вадима Ермолаева пострадала при взрыве возле жилого дома в Монако. Это стало первым терактом в истории княжества, оперативники ищут преступника, заложившего бомбу. Покушение может быть связано с бизнесом старшего сына Ермолаева Артура: он владеет сетью мошеннических кол-центров, обманувших более пяти миллионов эстонцев. Какие еще мотивы могли быть у подрывников, выясняла «Вечерняя Москва».

РИА Новости со ссылкой на представителя подпольного движения Stop Grave сообщило, что покушение на украинского олигарха мог заказать его конкурент по бизнесу Александр Петровский.

Кроме того, 1 июля в Монако в рамках расследования покушения задержали иностранца для «проведения определенных проверок». Однако позже задержанного отпустили. По информации СМИ, следователи также допросили 13-летнего сына олигарха, тяжело пострадавшего при взрыве.