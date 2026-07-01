Стали известны подробности о состоянии ребенка, которого покусали в Дагестане

Мать ребенка, которого покусали в детском саду в Дагестане, рассказала подробности о его состоянии. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам женщины, сейчас с ребенком все хорошо. Она добавила, что ребенка покусала девочка из группы — на его теле обнаружены укусы в области спины и локтевого сустава.

При этом женщина также заявила, что сотрудники детского сада ничего ей не объяснили. Кроме того, руководство детсада проявило к женщине агрессию и не извинилось.

«После двух недель посещения сада, несколько дней из которых он был дома, 25 июня мне вернули ребенка, который был весь искусан девочкой с его группы. При этом никто из сотрудников не объяснил, что произошло. Уже дома я обнаружила, в каком состоянии находится мой ребенок», — рассказала она.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг.