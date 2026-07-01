На острове у Стамбула возник лесной пожар

По меньшей мере четыре человека госпитализированы с симптомами отравления угарным газом в результате природного пожара на острове Бююкада в Мраморном море, недалеко от Стамбула. Он произошел 1 июля вечером в районе пляжа, охватил несколько кафе и прилегающую лесистую местность, сообщила газета Cumhuriyet.

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По информации управления пожарной охраны мэрии Стамбула, очаг возгорания был оперативно взят под контроль, проводятся работы по охлаждению, чтобы не допустить повторного воспламенения.

Жандармерия проводит расследование обстоятельств возникновения пожара на самом крупном из Принцевых островов.

Стамбул и его окрестности в последние дни находятся во власти жаркой погоды. Температура воздуха в мегаполисе днем превышает 32 градуса при высокой влажности.