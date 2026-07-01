На пляже калининградке пробили голову после просьбы сделать музыку тише

В Калининградской области конфликт с местными жителями закончился для отдыхающей визитом в больницу. Об этом сообщает «112».

Инцидент произошел в Зеленоградске. По данным канала, женщина по имени Наталья отдыхала со своим мужем на пляже, недалеко от пункта проката сапбордов. В этот день владельцы пункта громко слушали музыку с нецензурной бранью.

Наталья попросила их сделать тише и ее послушали, но спустя несколько минут из колонок снова стала звучать музыка с бранью. Отдыхающая подошла к пункту проката во второй раз и стала снимать происходящее на видео.

На кадарах с места заметно, как сначала с Натальей разговаривает мужчина в солнцезащитных очках и угрожает ее мужу, затем к разговору подключается женщина, которая называет оппонентку «хабалкой». Между ними возникает ссора, после чего агрессорша нападает на Наталью.

Как рассказала сама Наталья, женщина забрала телефон и пыталась удалить снятые кадры. Позже она несколько раз ударила отдыхающую, в том числе и по голове. В результате она потеряла сознание.

В больницу женщину привезли очевидцы. Там у нее диагностировали сотрясение мозга и ушиб. Наталья написала заявление в полицию.