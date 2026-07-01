В Калуге остановилось колесо обозрения, на котором находилось два человека. Об этом сообщает РИА Новости.

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Как сообщили местные власти, колесо остановилось из-за отключения электричества. В результате никто не пострадал — застрявших людей спустили вниз.

«Сегодня произошло отключение электроэнергии в городе, в связи с чем было остановлено колесо обозрения в городском парке культуры и отдыха. На момент остановки на колесе находилось два человека, которых оперативно спустили», — сообщили городские власти.

В данный момент подача электричества восстановлена. В администрации Калуги также добавили, что на подобные случаи на колесе обозрения предусмотрен механизм, позволяющий безопасно спустить людей на землю.