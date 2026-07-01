В Венесуэле объявлен семидневный траур по погибшим при землетрясении

С таким заявлением выступила уполномоченный президент страны Делси Родригес.

На брифинге она сообщила, что национальный траур продлится с 1 по 7 июля.

В Венесуэле вечером 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Также специалисты зафиксировали 430 афтершоков. По последним данным властей страны, число погибших увеличилось до 1 943.

Владимир Путин выразил соболезнования в связи с разрушительным землетрясением и заявил о готовности Москвы помощь Каракасу.