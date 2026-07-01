В СК дали первый комментарий после гибели актера из «Бригады»

Следователи начали проверку после обнаружения тела актера Александра Высоковского, известного по ролям в сериале «Бригада» и фильме «Бумер», пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Московской области.

Накануне жена актера Лилия сообщила, что артист мог попасть в сильное течение реки Оки. По ее словам, к поискам подключились специалисты с эхолотами и волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Организовано проведение доследственной проверки по факту гибели мужчины 1963 года рождения. Тело погибшего найдено», — отметили в СК.

Названа причина смерти актера «Бригады» и «Интернов» Довжика

В пресс-службе уточнили, что на место происшествия прибыла оперативно-следственная группа. Во время проверки будет установлено, связана ли смерть артиста с криминалом.

Александр Высоковский родился 24 августа 1963 года в семье военного. Прославился благодаря роли в «Бригаде», где сыграл охранника Саши Белого, бывшего спецназовца Максима Карельского, который по сценарию был внедрен в его окружение и расправился с Космосом, Пчелой и Филом.

В «Бумере» Высоковский сыграл полицейского. Также снимался в сериалах «Марш Турецкого», «Ундина», Next, «Петр Первый».