Девушка обвинила московского массажиста в попытке изнасилования

25-летняя девушка обвинила работника московского массажного салона в попытке изнасилования. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам девушки, 56-летний массажист в салоне на улице Космонавтов начал к ней приставать, после чего разделся, надел презерватив и лег с ней рядом. Девушка смогла убежать и обратилась в полицию.

Ранее клиентка благополучно посещала этого массажиста два раза. Кроме того, источник также сообщает, что они были лично знакомы — когда-то работали в одном фитнес-салоне.

Массажиста задержали. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Мужчина свою вину отрицает.