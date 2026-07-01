Раскрыта личность пролежавшего на Эвересте 30 лет туриста — им оказался индийский альпинист. Сообщает Bild.

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Посетители самой высокой горы на планете прозвали невыжившего путешественника «зеленые ботинки» из-за характерного цвета его обуви. Установить, кем являлся путешественник, смогли только недавно в связи с запланированным извлечением его тела. Индо-тибетская пограничная полиция (ITBP) провела тест ДНК, который идентифицировал мужчину как гражданина Индии, 47-летнего Дордже Морупа.

На данный момент останки Морупа находятся в так называемой зоне смерти на высоте более 8000 метров. Эвакуировать тело планируется этим летом. Для этой цели в настоящее время ITBP ищет компанию, специализирующуюся на высокогорных спасательных операциях.

Уточняется, что сложный процесс по извлечению тела будет проводиться с тибетской стороны Эвереста. Для этого потребуется как минимум шесть опытных шерпов-проводников. Кроме того, ITBP необходимо получить разрешения от китайских властей в Тибете, чтобы перевезти останки в Катманду, а затем в Индию.

Ранее стало известно, что 52-летний мужчина по имени Дава шесть дней выживал на Эвересте без воды и еды. Он работал шерпой на компанию Himalayan Traverse и 29 мая сопровождал польского туриста во время восхождения на вершину.