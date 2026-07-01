Арестован участник нападения на инспектора ДПС в центре Москвы

Один из участников нападения на сотрудника ДПС в центре Москвы заключен под стражу, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

На заключении 22-летнего Давида Черноусова под стражу настаивал следователь СК. Защита просила избрать более мягкую меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Басманный районный суд удовлетворил ходатайство. Арест санкционирован, как минимум, до 29 августа.

Ранее сообщалось, что Давид Черноусов и его сообщник отказались признать вину на допросе в СК.

Напомним, нападение на полицейского было совершено на Маросейке в центре Москвы. По одной из версий, молодые люди инсценировали ДПТ, а потом напали на приехавшего сотрудника автоинспекции.