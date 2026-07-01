В реке нашли тело звезды "Бригады"

В реке Ока могли найти тело актера Александра Высоковского
В реке Ока, предположительно, нашли тело актера Александра Высоковского. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Как сообщает источник, тело Высоковского нашли водолазы.
«Тело звезды “Бригады” и “Бумера” Александра Высоковского найдено в реке Оке. <...> Его обнаружили водолазы», — сообщает канал.
Напомним, что актер пропал 30 июня, когда пошел на рыбалку вместе с сыном на Оку. В какой-то момент они разделились, после чего Высоковский перестал выходить на связь.
Зрителям Высоковский запомнился своими ролями в популярных сериалах «Бригада» и «Марш Турецкого», а также фильме «Бумер». Кроме того, он выступал в роли режиссера, сценариста и продюсера.