В реке нашли тело звезды "Бригады"

В реке Ока, предположительно, нашли тело актера Александра Высоковского. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

© АВАТАР-ФИЛЬМ/Телеканал "Россия" (2002)

Как сообщает источник, тело Высоковского нашли водолазы.

«Тело звезды “Бригады” и “Бумера” Александра Высоковского найдено в реке Оке. <...> Его обнаружили водолазы», — сообщает канал.

Напомним, что актер пропал 30 июня, когда пошел на рыбалку вместе с сыном на Оку. В какой-то момент они разделились, после чего Высоковский перестал выходить на связь.

Зрителям Высоковский запомнился своими ролями в популярных сериалах «Бригада» и «Марш Турецкого», а также фильме «Бумер». Кроме того, он выступал в роли режиссера, сценариста и продюсера.